8:45 | 05.02.2020

Bausoftwarehersteller Nemetschek verdient operativ mehr als erwartet

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Der Bausoftwarehersteller Nemetschek hat den operativen Gewinn im vergangenen Jahr deutlicher gesteigert als erwartet. Bei einem Umsatzwachstum um fast 21 Prozent auf 557 Millionen Euro wurde eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von 29,7 (Vorjahr: 26,3) Prozent erzielt, teilte der Konzern überraschend am Mittwoch in München mit. Das bedeutete den vorläufigen Zahlen zufolge einen Anstieg des operativen Ergebnisses um 37 Prozent auf 165,7 Millionen Euro. Damit übertraf das im MDax notierte Unternehmen die Erwartungen der von Bloomberg befragten Analyten. Die Aktien gewannen im vorbörslichen Handel knapp vier Prozent hinzu. Nemetschek profitiert von der Digitalisierung der Bauwirtschaft. Das Unternehmen bietet Software für die Branche, insbesondere für Bauen und Planen, Gebäudetechnik- und Management sowie die Immobilienverwaltung an. Neben einem starken Wachstum aus eigener Kraft lieferte 2019 auch die Übernahme von Marke Spacewell Rückenwind. Detaillierte Geschäftszahlen und einen Ausblick für 2020 will Nemetschek am 31. März veröffentlichen./mis/zb