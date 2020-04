8:56 | 23.04.2020

Bayer-Aktionär Union Investment gegen Dividende von 2,80 Euro je Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Fondsgesellschaft Union Investment will auf der Hauptversammlung von Bayer am kommenden Dienstag gegen die für 2019 vorgeschlagene Dividende stimmen. “2,80 Euro sind zu viel”, sagte Union Investment-Analyst Janne Werning der Wirtschaftswoche am Donnerstag mit Blick auf die je Aktie vorgeschlagene Ausschüttung. “Wir halten es nicht für sinnvoll, dass Bayer den gesamten Bilanzgewinn für die Dividende ausschüttet, solange nicht klar ist, wie viel ein möglicher Glyphosat-Vergleich in den USA kostet und auch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie noch unbestimmt sind.” Bei der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat signalisiert Union Investment dagegen Zustimmung: “Bayer hat sich zuletzt mächtig ins Zeug gelegt, sich auf Vergleichsverhandlungen eingelassen und eine gute Nachhaltigkeitsstrategie präsentiert”, so Werning. Union Investment zählt laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einem Anteil von weniger als einem Prozent zu den 20 größten Bayer-Aktionären. Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern wird seine diesjährige Hauptversammlung am 28. April wegen der Corona-Pandemie rein online durchführen. Eigentlich hatten Analysten und Investoren darauf gehofft, dass bis zu diesem Termin eine Einigung mit den vielen Tausend US-Klägern wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter gefunden ist. Angesichts der Corona-Krise und den damit einhergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens scheint das aber fraglich./mis/stk