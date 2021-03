13:36 | 10.03.2021

Bayer will Wachstum wieder beschleunigen – Aktie legt zu

LEVERKUSEN (dpa-AFX) – Der Pharma- und Agarchemiekonzern Bayer will in den kommenden Jahren wieder zulegen. Das Umsatzwachstum soll 2021 an Schwung gewinnen und sich laut den am Mittwoch im Rahmen eines Kapitalmarkttages vorgestellten Plänen von Konzernchef Werner Baumann in den Folgejahren beschleunigen. Für 2024 kalkuliert der Manager dann mit Erlösen von 43 bis 45 Milliarden Euro nach 41,4 Milliarden Euro 2020. Die Bayer-Aktien legten nach der Vorstellung der Pläne zu und stiegen zuletzt um 3,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2024 auf Basis konstanter Wechselkurse zwischen 7,00 und 7,50 Euro liegen. Das wären im Vergleich zu den 2020 erzielten 6,39 Euro bis zu 17,4 Prozent mehr. Analysten haben für 2024 etwas weniger als 7 Euro je Aktie auf dem Zettel. Der freie Mittelzufluss, der auch für die Dividende wichtig ist, soll bis 2024 auf rund 5 Milliarden Euro wachsen. Rückenwind soll dabei im Agrargeschäft unter anderem neues Mais-, Soja- und Baumwoll-Saatgut liefern. Das Pharmageschäft soll zunächst bis 2023 wachsen, bevor 2024 das teilweise Auslaufen von Patenten für die Kassenschlager Xarelto und Eylea auf den Umsatz drücken dürfte. Ab 2025 soll der Bereich aber dank neuer Medikamente wieder wachsen. In der Sparte rund um rezeptfreie Medikamente will Bayer auch dank Marktanteilsgewinnen zulegen./mis/jha/