7:55 | 16.01.2020

Beiersdorf setzt dank Nivea und Eucerin mehr um

HAMBURG (dpa-AFX) – Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte mit seinen Hautpflegemarken Nivea, Eucerin und La Prairie zugelegt. Der Umsatz stieg um 5,8 Prozent auf 7,65 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Organisch – sprich bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe – lag das Plus bei 4,1 Prozent und damit im Rahmen der Prognose von von 3 bis 5 Prozent Wachstum./nas/mis