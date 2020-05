23:42 | 29.05.2020

Bericht: NBA plant Neustart für 31. Juli – Vier Szenarien

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die NBA plant den Neustart nach der Corona- Pandemie einem Bericht zufolge für den 31. Juli. Dies sei der Zieltermin für die Fortsetzung der Saison mit vier verschiedenen Szenarien, teilte NBA-Commissioner Adam Silver den Club-Besitzern am Freitag auf einer Telefonkonferenz mit, wie das Portal “The Athletic” berichtete. Die Saison in der Basketball-Profiliga war am 11. März aufgrund der Coronavirus-Krise ausgesetzt worden. Nach dem Bericht von “The Athletic” gebe es vier Zeitplan-Optionen für eine Fortsetzung der Saison – mit 16 bis zu allen 30 Teams. Die erste Variante sehe direkte Playoffs mit 16 Mannschaften vor; eine andere würde 20 Teams in einer Gruppenphase umfassen, um Playoff- Teilnehmer und Ansetzungen zu bestimmen. Szenario drei: 22 Teams spielen im Turniermodus um die entscheidenden Finalplätze. Bei der vierten Option würden alle 30 NBA-Clubs nach einem abgestimmten Zeitplan zunächst 72 Spiele und danach ein sogenanntes Play-in-Turnier absolvieren. Wie “The Athletic” schon vor einer Woche berichtet hatte, soll die restliche NBA-Spielzeit in Disney World in Orlando ausgetragen werden. Das Walt Disney World Resort ist mit einer Gesamtfläche von 15 000 Hektar einer der größten Freizeitpark-Komplexe der Welt./cfb/DP/he