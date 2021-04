19:47 | 05.04.2021

Biden spricht Amerikanern zu Ostern in Corona-Krise Mut zu

WASHINGTON (dpa-AFX) – US-Präsident Joe Biden hat den Amerikanern zu Ostern mit Blick auf die andauernde Corona-Krise Mut zugesprochen. “Wir werden unsere Nation wieder aufbauen”, sagte Biden am Montag in Washington. Mit Glauben, Hoffnung und Liebe sei alles möglich. Zum zweiten Mal in Folge müssten die meisten Menschen das Osterfest zwar ohne Familie und Freunde verbringen. Der Präsident äußerte jedoch die Hoffnung auf etwas mehr Normalität im kommenden Jahr. Dann werde das Weiße Haus hoffentlich auch wieder das traditionelle Ostereier-Rollen (Easter Egg Roll) im Garten der Regierungszentrale veranstalten können, sagte Biden. Das Ostereier-Rollen wurde im Garten des Weißen Hauses erstmals 1878 unter dem damaligen Präsidenten Rutherford Hayes veranstaltet und gilt seitdem als Institution im Kalender der US-Regierungszentrale. Angesichts der Corona-Pandemie fiel die Veranstaltung in diesem Jahr aus. Biden trat für seine Osterbotschaft auf dem Südbalkon des Weißen Hauses auf – gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill und einem mannshohen Osterhasen, der jedes Jahr gemeinsam mit dem Präsidenten dort zu sehen ist. In diesem Jahr trug der Osterhase eine Schutzmaske, ebenso wie der Präsident und die First Lady./jac/DP/he