20:45 | 01.04.2021

‘Bild’: Moukoko droht Saison-Aus – Schlimmer verletzt als erwartet

BERLIN (dpa-AFX) – Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss möglicherweise für den Rest der Saison ohne Sturm-Talent Youssoufa Moukoko auskommen. “Die Verletzung ist schlimmer als bisher angenommen. Wir müssen den Heilungs-Prozess abwarten”, sagte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz am Donnerstag der “Bild”. Der 16-jährige Moukoko hatte sich hat sich beim Abschluss-Training vor dem ersten Spiel der Deutschen gegen Ungarn (3:0) vor einer Woche schwer am Fuß verletzt und konnte kein Spiel für das DFB-Team in der Vorrunde bestreiten. Sicher ist, dass Moukoko am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) nicht spielen kann. Der Verein könne “die Ausfallzeit erst nach weiteren Untersuchungen definieren”, hatte Trainer EdinTerzic am Donnerstag gesagt. Nach einem Trainingslager trifft die deutsche U21-Auswahl am 31. Mai im EM-Viertelfinale in Székesfehérvár auf Dänemark./fth/DP/he