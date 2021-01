10:25 | 20.01.2021

Biontech-Lieferprobleme: Land NRW verhängt Impfstopp in Kliniken

DÜSSELDORF (dpa-AFX) – Das Land NRW hat einen sofortigen Impfstopp in Krankenhäusern verhängt, die mit Biontech -Impfstoff versorgt werden. Grund seien Lieferprobleme, heißt es in einer E-Mail des Gesundheitsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Mittwoch die Echtheit des Schreibens. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet./aus/DP/jha