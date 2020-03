12:49 | 12.03.2020

Bitcoin-Kurs bricht ein

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Kurs des Bitcoin ist am Donnerstag innerhalb kurzer Zeit um rund 1500 US-Dollar abgesackt. Gegen Mittag fiel die älteste und bekannteste Digitalwährung um rund 20 Prozent auf 5900 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit vergangenen Mai. Im weiteren Handelsverlauf konnte der Bitcoin wieder einen Teil der starken Verluste wettmachen und wurde auf der Handelsplattform Bitstamp bei 6300 Dollar gehandelt. Nach Einschätzung des Experten Vijay Ayyar von der Kryptobörse Luno in Singapur wird auch der Bitcoin durch das aktuell trübe Marktumfeld belastet. Am Donnerstag kam es an den internationalen Börsen wegen der Corona-Krise erneut zu starken Kursverlusten. Allerdings wurde die Digitalwährung zuletzt von einigen Krypto-Fans auch mehrfach als eine Art sicherer Hafen gesehen, der in ungewissen Zeiten angesteuert werde. Die Rede ist mitunter von “digitalem Gold”, wobei die jüngste Kursentwicklung gegen diese Einschätzung spricht. In der Vergangenheit ist es mehrfach zu extrem starken und ungewöhnlich schnellen Kursbewegungen beim Bitcoin gekommen. Auslöser sollen einzelne Handelsaufträge mit einem vergleichsweise hohen Volumen gewesen sein, die starke Kursreaktionen zur Folge hatten. Marktbeobachter verweisen auch auf die Charttechnik, wobei das Durchbrechen von Widerstandsmarken zu extrem starken Kursbewegungen geführt habe./jkr/bgf/jha/