12:40 | 02.01.2021

Bitcoin-Rally geht weiter – Kurs kratzt an Marke von 30 000 Dollar

LUXEMBURG (dpa-AFX) – Die Rekordjagd der Digitalwährung Bitcoin setzt sich auch im neuen Jahr fort. Am Samstag stieg der Kurs auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp bis zum Mittag auf 29 990 Dollar und baute damit die jüngsten Kursgewinne aus. Seit Ende September kletterte der Kurs um etwas mehr als 19 000 Dollar oder fast 180 Prozent. Der Bitcoin ist die älteste und mit Abstand bekannteste Digitalwährung. Zuletzt hatten Experten die Marktkapitalisierung auf etwa 550 Milliarden Dollar geschätzt. Für den weiteren Anstieg des Bitcoin auf das aktuelle Rekordhoch kurz nach dem Jahreswechsel gibt es keine passende Begründung. Für den jüngsten Höhenflug wird am Markt aber immer wieder angeführt, dass die Digitalwährung zuletzt stärker in den Fokus großer Finanzinvestoren gerückt sei und stärker nachgefragt werde. Vor allem die Ankündigung des Bezahldienstes Paypal, seinen Kunden das Bezahlen mit Bitcoins zu ermöglichen, hatte einen enormen Nachfrageschub zu Folge. Experten warnen allerdings auch vor den extremen Kursschwankungen, die immer wieder beim Bitcoin zu beobachten sind. So war der Kurs der Digitalwährung vor drei Jahren in kurzer Zeit um etwa 70 Prozent eingebrochen./zb