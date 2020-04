16:20 | 15.04.2020

Borrell sieht EU wegen Coronavirus in ‘existenzieller Krise’

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Die Corona-Krise birgt nach Ansicht des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell große Gefahren für die Europäische Union. “Dies ist eine existenzielle Krise für die EU”, sagte der Spanier der Wochenzeitung “Die Zeit” (Donnerstag). “Diese Krise wird entscheiden, für wie nützlich die Menschen die EU halten.” Es dürfe deshalb nicht nur mit Zahlen argumentiert werden, sondern die Herzen der Menschen müssten erreicht werden. “Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass die EU ihnen nicht hilft, machen wir etwas verkehrt.” Borrell nannte Beispiele: Deutschland, Frankreich und Österreich hätten zusammen viel mehr Atemmasken nach Italien geschickt als China und Russland. Seine Mitarbeiter hätten Tag und Nacht gearbeitet, um zusammen mit den EU-Staaten mittlerweile 420 000 im Ausland gestrandete EU-Urlauber zurückzuholen. Zum Teil seien die Flüge von der EU finanziert worden. “Aber wie viele Menschen wissen das?” Borrell sagte, er glaube, erwarte und hoffe, “dass diese Krise zu einem neuen Integrationsschub führen wird”. Als Beispiel nannte der Spanier die Gesundheitspolitik, die bislang fast ausschließlich in die Kompetenz der EU-Staaten liege. “Aber Gesundheitsfragen sind auch Sicherheitsfragen, wie wir jetzt wissen – nichts, was wir nur innerhalb nationalstaatlicher Grenzen behandeln können.”/wim/DP/nas