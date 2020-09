15:41 | 16.09.2020

Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: “Der Realität Tribut gezollt”

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) – Erneut tragen vor allem ausländische Investoren den Markt, wobei sie langsam die hiesigen anstecken. Kein gutes Zeichen, findet Joachim Goldberg. Abflauten ihrer Ausdauer zeigten diesmal die Pessimisten unter den mittelfristig orientierten hiesigen Anlegern. 6 Prozent der professionellen und 14 Prozent der privaten Anleger haben seit vergangenem Mittwoch ihre Short-Positionen geschlossen und immerhin 9 Prozent der Privaten auch Aktien gekauft. Da diese nicht so sehr ins Gewicht fallen, waren es für Joachim Goldberg vor allem internationale Investoren, die die Preise nach oben geschoben haben, nämlich um 135 Punkte im eher ruhigen Handel. Nach Ansicht des Verhaltensökonoms steht ein Sinneswandel hinter der Bewegung in Form von langsam aufkeimendem Konjunkturpessimismus. Das seien aber keine richtig guten Nachrichten für den DAX. An der Unterseite fehle nun Unterstützung. Steige der Optimismus weiter, müsste man langsam anfangen, sich um den DAX Sorgen zu machen. Die vollständige Analyse lesen Sie auf www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/54dca361-dce5-4764-997a-1458ff45eadf Sie sind dran Alle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Ein Klick und fertig. Dafür erhalten Sie die Ergebnisse der Analyse sofort per E-Mail zugesandt. Möchten Sie teilnehmen? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an sentiment@deutsche-boerse.com (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)