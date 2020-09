16:14 | 02.09.2020

Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: “Heimlich auf Umwegen das Lager gewechselt”

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) – Die Anleger positionieren sich zunehmend auf der Bullenseite, wobei die Bärenseite weiterhin gut bevölkert ist. Für Goldberg ein neutrales Szenario mit positivem Anklang. Vor allem der Richtungswechsel der Fed hat die hiesigen Anleger nach Ansicht von Joachim Goldberg zum Richtungswechsel animiert. 11 Prozent der Profis haben Aktien gekauft, der Sentiment-Index dieser Gruppe schnellt auf -3 Punkte nach oben. Der Verhaltensökonom vermutet, dass Viele den Rücksetzer gen 12.850 Punkten zum Einstieg genutzt hätten, die vorher offensichtlich am Seitenrand standen. Bei den Privatanlegern hat sich dagegen kaum etwas getan. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe steht unverändert bei 0 Punkten. Die Stimmungslage sei ebenfalls relativ betrachtet eher neutral, auch weil die Mehrheit der Akteure wohl erst an die Seite und dann ins Bullenlager gewechselt wären. Goldberg erwartet, dass die Polarisierung stärkere Ausschläge nach oben wie nach unten verhindere. Erste Nachfrage erwartet er zwischen 12.900 und 12.950 Punkten, Gewinnmitnahmen bei etwa 13.500 Punkten. “Praktisch neutrales Stimmungsbild mit positiver Note.” Die vollständige Analyse lesen Sie auf www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/1aede567-6263-49ae-82f5-43058c057bdb Sie sind dran Alle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Ein Klick und fertig. Dafür erhalten Sie die Ergebnisse der Analyse sofort per E-Mail zugesandt. Möchten Sie teilnehmen? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an sentiment@deutsche-boerse.com (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)