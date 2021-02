15:57 | 24.02.2021

Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: “Käufe mit Angst”

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) – Der Nachrichtenlage zum Trotz haben Anleger die Preisdelle zum Kauf genutzt. Aber nicht sehr viele, was den Markt stützen könnte. Trotz des Preisdämpfers am Aktienmarkt, im Verlauf um bis zu 2,5 Prozent, hat sich die Stimmung der hiesigen, mittelfristig orientierten Anleger leicht gebessert. 6 Prozent der Profis und 3 Prozent der Privatanleger haben Aktien gekauft, ein Teil davon die Short-Engagements geschlossen. Die Sentiment-Indizes sind auf +10 bzw. +13 Punkte gestiegen. Joachim Goldberg vermutet, dass die Kursdelle zum günstigen Einstieg genutzt wurde. Allerdings sei das Zeitfenster für Käufe zwischen 13.650 und 13.700 Punkten, mit denen der Verhaltensökonom gerechnet hatte, wohl zu kurz für eine stärkere Bewegung offen gewesen. Deswegen wertet Goldberg die jetzige Stimmung als relativ neutral, was weitere Käufe bei eben dieser Schwelle erwarten ließe. Nach oben sieht er kaum Hindernisse, bestenfalls eine Mini-Korrektur um das bisherige Rekordhoch herum. Die vollständige Analyse lesen Sie auf www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/e4d70403-5f3e-42a7-a9cb-d07eacffedfd