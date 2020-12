16:18 | 16.12.2020

Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: “Mega-bullish in das Jahresende”

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) – Gute Stimmung auf den letzten Metern, aber noch nicht in bedrohlichem Ausmaß. Eng könnte es allerdings für hartnäckige Zweifler werden. Internationale Investoren sind sehr optimistisch, was die weitere Entwicklung der Aktienkurse angeht. Die hiesigen auch, nur leicht gedämpfter. 9 Prozent der professionellen Investoren haben seit vergangenem Mittwoch Aktien gekauft und 6 Prozent ihre Short-Positionen aufgegeben. Von den Privatanlegern immerhin 6 Prozent Käufer und Glattsteller. Die Sentiment-Indizes beider Anlegergruppen stehen bei +23 bzw. +25 Prozent deutlich über Null. Joachim Goldberg vermutet, dass einige Ex-Bären beim Rücksetzer im Verlauf Gewinne mitgenommen haben und andere seit gestern in einem Mini-Short-Squeeze stecken. Unterm Strich hält der Verhaltensökonom den Optimismus noch nicht für gefährlich. Sollten die Preise weiter steigen, kämen die verbliebenen hartnäckigen Pessimisten in ziemliche Bedrängnis. Die vollständige Analyse lesen Sie auf www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/1be7302c-19ad-44c5-bd9e-0e8389956db9 Sie sind dran Alle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Ein Klick und fertig. Dafür erhalten Sie die Ergebnisse der Analyse sofort per E-Mail zugesandt. Möchten Sie teilnehmen? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an sentiment@deutsche-boerse.com (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)