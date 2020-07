16:04 | 29.07.2020

Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: “Verkehrte Welt”

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) – Jetzt haben sich auch die Privatanleger gleich den Profis auf die Bärenseite

geschlagen, was dem Markt nützlich sein könnte. Wenig Reaktion haben die professionellen Anleger auf das leichte DAX-Minus seit

vergangenem Mittwoch gezeigt. Mit -26 Punkten steht der Sentiment-Index dieser

Anlegergruppe immer noch tief im Pessimismus und die Mehrheit der mittelfristig

orientierten Investoren auf der Short-Seite. Nach Ansicht von Joachim Goldberg waren

die Kursverluste im Verlauf nicht hoch genug, um diese Akteure ohne große Verluste aus

ihrer Schieflage zu bringen. Anders die Situation der Privatanleger, von denen 13

Prozent Aktien verkauft (“Gewinnmitnahmen”) und 11 Prozent auf die Short-Seite

gewechselt sind. Der Sentiment-Index steht mit -28 Punkten ebenfalls im bearishen

Bereich. Der Verhaltensökonom vermutet, dass beide Anlegergruppen jetzt auf negative

Überraschungen und damit einhergehende fallende Aktienkurse warten. Erste Nachfrage an

der Unterseite erwartet er bei 12.300 und 12.400 Punkten. Und an der Oberseite bei

Überschreiten des Juli-Hochs mit 13.315 in Form von Bärenfallen. Die vollständige Analyse lesen Sie auf www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/9ee615f6-

