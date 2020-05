16:54 | 27.05.2020

Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: “Weiter gegen den Trend”

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) – Obgleich der DAX seit den vergangenen beiden Stimmungsumfragen fast um 1.000 Punkte

zugelegt hat, haben die sich in der Mehrheit befindenden Pessimisten per Saldo nicht

auf den Kursanstieg reagiert. Die jüngste Sentiment-Umfrage unter institutionellen Akteuren hat eines ans Tageslicht

gebracht: Die Stimmung bleibt vor allen Dingen bei den institutionellen Investoren

schlecht. Und dies trotz einer seit Tagen überschwänglich positiv anmutenden

Nachrichtenlage: Während allerorten Erleichterung hinsichtlich der sich abflauenden

Corona-Pandemie festzustellen ist, werden gleichzeitig negative Nachrichten weitgehend

ausgeblendet. Dennoch haben – für den Verhaltensökonomen Joachim Goldberg etwas überraschend –

institutionelle Investoren an ihren bearishen Engagements festgehalten und diese

teilweise sogar erhöht, während Privatanleger partiell entgegengesetzt reagiert haben.

Daraus ergibt sich eine recht deutliche Stimmungskluft zwischen beiden Panels. Die vollständige Analyse lesen Sie auf www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/b7556121-9b1d-4dfe-bf2c-433eadadc940

