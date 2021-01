12:02 | 14.01.2021

Börse Frankfurt-News: Pariser Klimaziele-konforme Unternehmensanleihen (Neuer ETF)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) – Erstmals bietet ein ETF von Tabula das Engagement in Anleihen von Unternehmen, die die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erfüllen. 14. Januar 2021. FRANKFURT (Deutsche Börse). Tabula erweitert das Angebot an ETFs mit Nachhaltigkeitsansatz auf Xetra und dem Frankfurter Parkett um einen Renten-ETF. Der Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) – Acc bietet Anlegern erstmals Zugang zu auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating von Unternehmen, die im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens stehen. Im Fokus steht vor allem die Reduktion von Treibhausgasen, um die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Der Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index offeriert Anlegern im Vergleich zu der breiten klassischen Benchmark eine Reduktion der Treibhausgase um 50 Prozent, die jährlich um weitere 7 Prozent verringert werden sollen. Dabei werden weiterhin die Sektor-, Rating- und Laufzeitenallokationen des Basisindex beibehalten. Der Index umfasst insgesamt rund 1.000 Anleihen. Vom Index ausgeschlossen sind Unternehmen mit erheblichen Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Waffen, Tabak, fossile Brennstoffe, die gegen soziale Normen (wie etwa den United Nation Global Compact) verstoßen oder deren Geschäftsaktivitäten signifikante negative Umweltauswirkungen nach sich ziehen. Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 1.619 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16,5 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa. 14. Januar 2021, © Deutsche Börse AG (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)