12:59 | 20.08.2020

Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) – Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart Anlegertrends

BP Capital Markets America begibt zwei US-Dollar-Anleihen

Die amerikanische Finanzierungstochter des BP-Konzerns begibt zwei neue US-Dollar-Anleihen. Die erste Anleihe (WKN A28044) mit Fälligkeit zum 10.08.2030 hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar.

Zwei Anleihen von S&P Global

Der amerikanische Finanzdienstleistungskonzern S&P Global emittiert zwei neue US-Dollar-Anleihen. Die erste Anleihe (WKN A2805X) mit Fälligkeit zum 15.08.2030 hat ein Emissionsvolumen von 600 Millionen US-Dollar.

Visa mit drei neuen Anleihen

Der amerikanische Kreditkarten- und Zahlungsdienstleister Visa begibt drei neue US-Dollar-Anleihen. Die erste Anleihe (WKN A2807T) hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 15.08.2027. Bundesanleihen

Ausgehend von 175,61 Prozentpunkten am Montag konnte der Euro-Bund-Future im Lauf der bisherigen Handelswoche kontinuierlich zulegen. Zu Redaktionsschluss am Mittwochnachmittag notiert er bei 176,68 Prozentpunkten.

Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,47%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,45%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe befindet sich bei -0,03% auf dem Niveau der Vorwoche. Disclaimer:

