15:07 | 28.10.2020

Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) – Euwax Trends an der Börse Stuttgart Corona-Panik – DAX stürzt weiter ab

Die Angst vor einem bevorstehenden Lockdown trübt die Stimmung der Anleger erheblich. Der deutsche Leitindex kennt auch heute nur eine Richtung und gibt rund 3,3% ab. Damit notiert er zum Mittag bei nur noch 11.670 Punkten und hat binnen weniger Tage über 1.000 Punkte verloren.

Die Papiere von SAP werden auch heute in Stuttgart rege gehandelt. Der Aktie des Software-Konzerns verliert über 3,6% und fällt deutlich unter die Marke von 100 Euro. Am Montag hatte das Unternehmen die Anleger mit schwachen Aussichten schockiert und den schwersten Kursrutsch seit über 20 Jahren hinnehmen müssen.

Analog zum schwachen Gesamtmarkt verlieren auch die Papiere der Allianz an Wert. Im Verhältnis zum DAX können die Verluste von 2,5% jedoch ein wenig begrenzt werden. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen in der kommenden Woche scheinen die Anleger abwartend zu agieren und sich noch nicht so recht entscheiden zu können.

Der Ludwigshafener Chemie-Konzern BASF legte heute seine Quartalszahlen für das vergangene Quartal vor. Trotz einer Erholung im September und der Bekräftigung der Jahresprognose kann die Aktie davon nicht profitieren und verliert 4,5%. Angesichts eines ungewissen Ausblicks scheinen bei Anlegern die Bedenken zu überwiegen. Börse Stuttgart TV

Da haben Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq gerade ganz schön was zu verdauen: Die US-Wahl 2020, steigende Zahlen beim Coronavirus, eine Milliarden-Übernahme im Chip-Bereich und frisch eingetroffene Zahlen der Berichtssaison. Roland Hirschmüller, Auslandsaktienhändler an der Börse Stuttgart, ordnet die brandaktuellen News ein.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=0u9rxZ9wwlc&utm_term=2400950453 Euwax Sentiment Index

Erneut ein herber Rückschlag für den DAX und auch die Derivateanleger in Stuttgart scheinen weiter pessimistisch gestimmt: So notiert der Euwax Sentiment beinahe den gesamten Handelstag im negativen Bereich. Am Mittag warten die Anleger wohl auf neue Nachrichten zu den geplanten Corona-Maßnahmen, das Stuttgarter Stimmungsbarometer schwankt rund um den neutralen Bereich. Trends im Handel

Äußerst viele Orders geben die Stuttgarter Anleger heute bei einem Call-Optionsschein (WKN MC9PMX) auf Visa auf. Dabei verkaufen sie diesen Call und kaufen im Gegenzug einen neuen Optionsschein (WKN MC7X99). Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Abend verliert die Visa-Aktie rund 0,7%. Die Analysten rechnen im Vergleich zum Vorjahr mit Umsatzeinbußen von 18,5%.

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax ein Call-Optionsschein (WKN MC5D6E) auf Intel. Wurde der Call in den letzten Tagen nach dem Kurssturz der Intel-Aktie mehrheitlich verkauft, sorgen vereinzelte Käufer inzwischen wieder für ein ausgeglichenes Bild. Nach enttäuschenden Quartalszahlen fiel die Intel-Aktie letzten Freitag um 11% und gibt auch heute leicht ab.

Größtenteils verkauft wird von den Anlegern in Stuttgart heute ein Call-Optionsschein (WKN MC826E) auf Amazon. Der US-Konzern veröffentlicht morgen Abend frische Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Im Vorfeld erneuerten die Analysten der Credit Suisse und der Deutschen Bank ihre Kaufempfehlungen und hoben die Kursziele nochmals an. Disclaimer:

