22:04 | 22.12.2020

Borussia Dortmund glanzlos im DFB-Pokal-Achtelfinale

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) – Borussia Dortmund hat dank Mats Hummels und Jadon Sancho das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Beim 2:0 (1:0)-Sieg bei Zweitligist Eintracht Braunschweig erzielte der Weltmeister von 2014 am Dienstag in der zwölften Minute den Führungstreffer, Sancho machte in der Nachspielzeit alles klar. Der BVB vermied mit seinem neuen Trainer Edin Terzic im letzten Spiel des Jahres damit eine neuerliche Enttäuschung. Zuletzt hatte der Vizemeister in der Bundesliga 1:2 beim 1. FC Union Berlin verloren./se/DP/fba