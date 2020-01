19:14 | 31.01.2020

Borussia Dortmund holt Nationalspieler Can von Juventus Turin

DORTMUND (dpa-AFX) – Fußball-Nationalspieler Emre Can wechselt von Italiens Rekordmeister Juventus Turin zu Borussia Dortmund. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, wird der 26-Jährige bis zum Sommer zunächst ausgeliehen und soll dann fest verpflichtet werden./se/DP/fba