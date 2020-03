5:24 | 02.03.2020

Branche: Sneaker-Nachfrage schwächer als in Boomjahren

BERLIN (dpa-AFX) – Die Nachfrage nach Sneakern in Deutschland bleibt nach Angaben der Schuhbranche hoch – doch das Wachstum fällt inzwischen schwächer aus als in den Boomjahren. Nach Zuwachsraten von teils 50 Prozent in den vergangenen Jahren melden Händler bei der angebotenen Menge der bequemen Sportschuhe weitgehend konstante Zuwächse, wie aus Zahlen des Deutschen Schuhinstituts hervorgeht. Danach stieg 2018 die sogenannte Inlandsverfügungsmenge für Textil-Sportschuhe zwar auf 47,6 Millionen Paar. Doch die Wachstumsrate fiel mit 9,9 Prozent geringer aus als in Vorjahren. Insgesamt habe die angebotene Menge im Inland 2018 bei rund 447,7 Millionen Paar Schuhe gelegen. Beim Bundesverband des Deutschen Schuheinzelhandels hieß es, Sneaker würden nicht mehr verschwinden: “Aber der Hype könnte seine Dynamik verlieren.” Andere Schuhtypen könnten wieder dazu gewinnen. Der Marktanteil von Sportschuhen aus Textilien ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. 2007 entfielen auf Textil-Sneaker am deutschen Schuhmarkt etwa vier Prozent. In den darauffolgenden Jahren ist er nach den Zahlen des Schuhinstituts auf gut zehn Prozent geklettert./wpi/DP/zb