5:14 | 07.12.2020

Braun will beim Impfen mithelfen – Kanzleramtschef ist auch Mediziner

BERLIN (dpa-AFX) – Kanzleramtschef Helge Braun, von Beruf Mediziner, will beim Impfen gegen das Coronavirus helfen. “Ich bin auch bereit mitzumachen”, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im “Bild”-Talk “Die richtigen Fragen”. Die Landesärztekammer in Hessen habe ihn und andere Berufskollegen angeschrieben und die Bereitschaft abgefragt. “Mein Bogen geht in den nächsten Tagen zurück mit der Bereitschaft, an den Wochenenden auch mitzuhelfen”, sagte der 48-jährige Gießener./shy/DP/zb