20:24 | 07.06.2020

Brinkhaus: So schnell wie möglich wieder zur schwarzen Null

BERLIN (dpa-AFX) – Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus will rasch wieder zur schwarzen Null bei den Staatsfinanzen zurück. “Ich möchte da so schnell wie möglich wieder hin”, sagte er am Sonntag in der ZDF-Sendung “Berlin direkt”. “Das heißt also, ich möchte, dass wir 2021, 2022 wieder zu der alten Haushaltsführung zurückkommen. Das kann aber nur passieren, wenn wir wachsen. Wachsen braucht Arbeitsplätze, Arbeitsplätze sollen gesichert werden und entstehen durch dieses Paket, das wir auf den Weg gebracht haben.” Die Spitzen der großen Koalition hatten sich am Mittwochabend nach tagelangem zähen Ringen auf ein Konjunkturpaket für 2020 und 2021 im Umfang von 130 Milliarden Euro verständigt. Damit sollen Wirtschaft und Konsum der Bürger wieder angekurbelt und eine schwere Rezession infolge der Corona-Pandemie abgewendet werden. Der Begriff schwarze Null bezeichnet einen Haushalt, bei dem die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen und keine Neuverschuldung, nötig ist./zeh/DP/he