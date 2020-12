8:22 | 22.12.2020

Britische Wirtschaft erholt sich etwas stärker von Corona-Einbruch

LONDON (dpa-AFX) – Die britische Wirtschaft hat sich etwas deutlicher von der Corona-Krise erholt als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Vierteljahr um 16,0 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Damit wurde eine erste Schätzung vom November, als plus 15,5 Prozent ermittelt worden waren, leicht nach oben korrigiert. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der vorläufigen Zahlen gerechnet. Im zweiten Quartal war die britische Wirtschaft noch um 19,8 Prozent geschrumpft./la/mis