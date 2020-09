5:49 | 25.09.2020

Bundesarbeitsminister Heil besucht Bundesagentur für Arbeit

NÜRNBERG (dpa-AFX) – Im Kampf gegen zunehmende Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise besucht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Freitag (14.00 Uhr) die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Heil wird zu Gesprächen mit Agentur-Chef Detlef Scheele sowie mit den Verwaltungsratsvorsitzenden, Steffen Kampeter (CDU) und Anja Piel (Grüne) zusammenkommen. Politik und Arbeitsverwaltung haben vor allem mit dem Instrument der Kurzarbeit, das während der Corona-Pandemie mehrmals ausgebaut wurde, den Arbeitsmarkt stabilisieren können. Dies führte jedoch zu Mehrausgaben der Bundesagentur in Milliardenhöhe. Die Agentur wünscht sich einen staatlichen Zuschuss, um die Lücke stopfen zu können./dm/DP/nas