10:33 | 10.11.2020

Bundesliga: Zahlen der ‘Sportschau’ erholt und Zwölf-Prozent-Zuwachs bei Sky

BERLIN (dpa-AFX) – Die nach dem Re-Start der Bundesliga im Sommer schlechten Zahlen der “Sportschau” haben sich wieder stabilisiert und sind ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. “Der Rückgang ist deutlich abgeschwächt”, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zur Quote des TV-Klassikers im Ersten. “Es ist langsam wieder in normalen Bahnen.” Durchschnittlich 4,281 Millionen Menschen sahen die “Sportschau” nach ARD-Angaben an den ersten sieben Spieltagen der neuen Saison und sorgten für einen Marktanteil von 18,2 Prozent. In der Vorsaison waren es nach sieben Spieltagen 4,158 Millionen und 22,4 Prozent. Diese Zahlen seien aber nicht “eins zu eins vergleichbar”, erklärte Balkausky. Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle, darunter auch Wetter oder Urlaubszeiten. Ein deutlich geschwundenes Interesse hatte die ARD nach dem Neustart der Bundesliga im Mai verbucht und mehr als eine Million Zuschauer pro Spieltag verloren. Bis zur Unterbrechung nach 25 Spieltagen im März hatten 4,814 Millionen den Klassiker der ARD angeschaut und für einen Marktanteil von 21,9 Prozent gesorgt. Ab dem 26. Spieltag lagen die Werte nur noch bei durchschnittlich 3,782 Millionen und 15,2 Prozent. Der Pay-TV Sky verzeichnet zur neuen Saison sogar deutlich steigende Zahlen. “Im Vergleich zu den ersten sieben Spieltagen der Bundesliga des Vorjahres haben wir einen Reichweitenzuwachs von zwölf Prozent”, erklärte der Sender am Dienstag./mrs/DP/zb