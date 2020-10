20:17 | 27.10.2020



Bürgermeister: New Yorker sollten über Feiertage nicht verreisen



NEW YORK (dpa-AFX) – New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat die Bewohner der Millionenmetropole aufgefordert, wegen der Coronavirus-Pandemie über die in den kommenden Monaten anstehenden Feiertage nicht zu verreisen. “Wir haben eine echte Bedrohung einer zweiten Welle hier in New York und wir kämpfen dagegen, aber wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen”, sagte der demokratische Politiker am Dienstag bei einer Pressekonferenz. “Ich hasse es, das sagen zu müssen, aber ich rufe alle New Yorker auf, den Bundesstaat über die Feiertage nicht zu verlassen.”

Damit könne man sich selbst und seine Familie in Gefahr bringen, sagte de Blasio weiter. “Es werden harte Entscheidungen gefällt werden müssen, und jeder wird seine eigene Entscheidung treffen.” Wer unbedingt verreisen müsse, solle sich testen lassen und sich an Quarantäne-Regeln halten. Im November und Dezember reisen normalerweise sehr viele Amerikaner für Feiertage wie Thanksgiving und Weihnachten zu ihren Familien.

Der Bundesstaat New York und die darin gelegene gleichnamige Metropole an der US-Ostküste waren im Frühjahr zum Epizentrum der Pandemie in den USA geworden. Inzwischen hat sich das Neuinfektionsgeschehen dort stabilisiert, ist zuletzt aber wieder leicht angestiegen./cah/DP/he