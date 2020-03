17:14 | 20.03.2020

Büromöbelhändler Takkt will Dividende streichen und verschiebt Hauptversammlung

STUTTGART (dpa-AFX) – Der Büromöbelhändler Takkt schlägt wegen der großen Unsicherheit rund um die Coronavirus-Krise eine Aussetzung der Dividende vor. Der Vorstand sehe große Ungewissheit bei der Prognose, teilte das SDax-Unternehmen am Freitag in Stuttgart mit. Er schlage dem Aufsichtsrat daher vor, die Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszusetzen. Bislang wollte Takkt seinen Aktionären einen Euro je Aktie zahlen. An der Börse gab die Aktie ihre frühen Gewinne von mehr als zwölf Prozent vollständig ab und notierte zuletzt mehr als sechs Prozent tiefer. Zudem soll die für den 13. Mai geplante Hauptversammlung verschoben werden. Gemäß einer Verordnung der baden-württembergischen Landesregierung sind Versammlungen und sonstige Veranstaltungen zunächst bis zum 15. Juni 2020 untersagt. Ein Ersatztermin stehe noch nicht fest, hieß es von Takkt. Das Management war bisher davon ausgegangen, dass sich das Geschäft nach dem herausfordernden ersten Halbjahr im weiteren Verlauf des Jahres 2020 verbessern wird. Es ließen sich derzeit jedoch keine verlässlichen Prognosen für das Jahr abgeben. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) dürften aber wegen der negativen Auswirkungen auf die Lieferketten, den eigenen Betrieb und die Kundennachfrage in Europa und Nordamerika “signifikant unter dem Niveau von 2019” liegen./kro/he