19:14 | 05.04.2021

BVB-Coach Terzic hofft auf Coup in Manchester: ‘Schippe drauflegen’

MANCHESTER (dpa-AFX) – Trainer Edin Terzic hofft trotz der jüngsten Rückschläge von Borussia Dortmund in der Bundesliga auf einen Coup in der Champions League. Obwohl sein Team als Außenseiter in das schwere Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Manchester City geht, rechnet sich der Fußball-Lehrer Chancen aus: “Bei allem Respekt für den Gegner haben wir uns dieses Spiel verdient. Diesen Abend hat uns niemand geschenkt, den haben wir uns hart erarbeitet. Nun wollen wir eine Schippe drauflegen, um vielleicht in die nächste Runde einzuziehen.” Terzic bezeichnete das Team seines Trainerkollegen Pep Guardiola “aktuell als die beste Mannschaft der Welt”. Es habe “unglaubliche Qualitäten, alle sind auf allerhöchstem Niveau. Aber es ist für uns eine unglaublich reizvolle Aufgabe”, sagte der Favre-Nachfolger. Angesichts der erwartbaren spielerischen Dominanz der Engländer empfahl der BVB-Coach seinen Profis Geduld: “Wir wissen, dass sie den Ballbesitz nutzen, um den Gegner müde zu spielen. Wir müssen leidensfähig sein und Mut im richtigen Moment haben. Bei eigenen Ballbesitz müssen wir sehr präzise sein.” Ungeachtet der bitteren 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt zwei Tage zuvor gab sich Nationalspieler Emre Can ähnlich kämpferisch wie Terzic: “Morgen ist ein guter Tag, eine Reaktion auf Samstag zu zeigen.”/bue/DP/he