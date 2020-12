21:08 | 08.12.2020

BVB holt Gruppensieg in Champions League: 2:1 in St. Petersburg

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) – Borussia Dortmund hat die Ergebniskrise beendet und das Achtelfinale der Champions League als Gruppensieger erreicht. Trotz des Ausfalls von neun Profis gelang dem Team von Trainer Lucien Favre im letzten Vorrundenspiel ein 2:1 (0:1)-Erfolg bei Zenit St. Petersburg. Damit verblieb der zuvor in drei Pflichtspielen sieglose BVB auf dem ersten Tabellenplatz und erhöhte seine Chance auf einen vermeintlichen leichteren Gegner bei der Auslosung der ersten K.o.-Runde am kommenden Montag. Vor rund 16 000 Zuschauern im auf 15 Grad aufgeheizten Stadion trafen Lukasz Piszczek (68. Minute) und Axel Witsel (78.) am Dienstag zum verdienten Sieg. Sebastian Driussi (16. Minute) hatte die Russen zuvor in Führung gebracht./bue/DP/men