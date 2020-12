10:34 | 29.12.2020

BVB-Torjäger Haaland vor Comeback: ‘Reha gut verlaufen’

DORTMUND (dpa-AFX) – Der Dortmunder Torjäger Erling Haaland steht vor seinem Comeback. “Die Reha ist sehr gut verlaufen. Wir gehen davon aus, dass Erling gegen Wolfsburg wieder spielen kann”, sagte Sportdirektor Michael Zorc der “Bild” (Dienstag) mit Bezug auf die kommende Partie des Fußball-Bundesligisten am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenvierten aus Wolfsburg. Haaland hatte sich Anfang Dezember beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom (1:1) einen Muskelfaserriss zugezogen. Ohne den 20 Jahre alten Norweger, der in seinen bisherigen acht Bundesliga-Partien zehnmal getroffen hatte, gelang dem BVB in den vergangenen vier Punktspielen nur ein Sieg./bue/DP/mis