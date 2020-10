20:16 | 27.10.2020

Cancom aktualisiert Jahresprognose – Aktienkurs sinkt

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Der IT-Dienstleister Cancom hat nach einem gemischt ausgefallenen Quartal seine Jahresprognose aktualisiert. Zwar werde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in München mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) soll nun allerdings im Jahresvergleich “sehr deutlich” zurückgehen. Bisher hatte Cancom für beide Kennziffern eine moderate Steigerung angepeilt. Coronabedingt sei einerseits mit einer hohen Nachfrage nach Lösungen für mobiles Arbeiten zu rechnen, hieß es zur Begründung. Im Gegenzug seien

jedoch “erhebliche Effekte” im Bereich Serviceleistungen zu erwarten. Im dritten Quartal war der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf 393,2 Millionen Euro gestiegen. Das Ebitda sank von 33,6 auf 31,7 Millionen Euro. Dabei hatte das Ebitda des Vorjahres noch einen positiven Einmaleffekt in Höhe von 1,6 Millionen Euro enthalten. Anleger bewerteten die Neuigkeiten unter dem Strich negativ. Der Kurs der Cancom-Aktie sackte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zwei Prozent ab./he/ck