8:47 | 13.03.2021

CDU/CSU-Fraktionsvize sieht Union in schwerer Krise

BERLIN (dpa-AFX) – Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei sieht seine Partei in einer der schwersten Krisen seit der Spendenafffäre des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU). “In den letzten 20 Jahren ist das sicherlich eine der schwersten Krisen, die wir als Union mitmachen”, sagte der CDU-Politiker im Online-Fernsehen “Bild Live”. “Wir haben es hier mit einem Vertrauensschaden zu tun, den wir ganz grundlegend beheben müssen.” Das werde nicht innerhalb von wenigen Tagen möglich sein. Frei sagte, er glaube nicht an weitere Korruptionsverdachtsfälle in der Fraktion. “Wir haben in den vergangenen Tagen gezeigt, dass die Fraktion sehr klar in ihrer Haltung ist und auch unmissverständliche Konsequenzen zieht. Mir fehlt das Vorstellungsvermögen, dass es weitere solcher Fälle gibt.” Er sprach von einem “enormen Schaden” vor den Landtagswahlen an diesem Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie vor der Kommunalwahl in Hessen./and/DP/mis