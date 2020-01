18:33 | 29.01.2020

Chefwechsel bei Südzucker: Heer legt Amt vorzeitig nieder

MANNHEIM (dpa-AFX) – Chefwechsel bei Südzucker : Wolfgang Heer (63) hat sein Amt als Vorstandsvorsitzender niedergelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit. Sein Mandat wäre am regulär am 28. Februar 2021 ausgelaufen. Sein Nachfolger soll zum 1. März Niels Pörksen werden. Dieser werde insbesondere für die Ressorts Strategie, Verkauf, IT und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sein. Der Manager ist den Angaben zufolge seit über 20 Jahren in verschiedenen Regionen und Märkten in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig, unter anderem bei BASF , Nordzucker und seit 2014 beim weltweit agierenden Pflanzenschutzunternehmen Nufarm./nas/he