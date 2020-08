6:57 | 14.08.2020

China: Erholung von Corona-Krise im Einzelhandel verliert an Schwung

PEKING (dpa-AFX) – Der von Corona-Krise teils schwer getroffene chinesische Einzelhandel erholt sich nur langsam. Der Einzelhandelsumsatz fiel im Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Experten hatten sich bereits für Juli eine Rückkehr zu Wachstum erhofft und im Durchschnitt ein Miniplus von 0,1 Prozent erwartet. Im vergangenen Monat hatte das Minus beim Einzelhandelsumsatz noch 1,8 Prozent betragen./mis/jha/