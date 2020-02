8:30 | 03.02.2020

China: Industriestimmung fällt auf Fünfmonatstief – Caixin

PEKING (dpa-AFX) – Die Stimmung in den kleinen und mittelgroßen Industriebetrieben Chinas hat sich zu Jahresbeginn eingetrübt. Nach Angaben des Wirtschaftsmagazins Caixin, das den Indikator erhebt, fiel die Kennzahl zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 51,1 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit fünf Monaten. Analysten hatten eine geringfügig stärkere Eintrübung auf 51,0 Punkte erwartet. Mit mehr als 50 Punkten deutet die Umfrage immer noch Wachstum an. Damit hat sich der Caixin-Index im Januar ähnlich entwickelt wie der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Indikator CFLP. Dieser ging nach Daten vom Freitag ebenfalls etwas zurück, er liegt mit genau 50 Punkten aber niedriger. Der CFLP erfasst die Stimmung in den großen, staatlichen Industrieunternehmen, während der Caixin auch private Industriebetriebe abdeckt. Die chinesische Industrie leidet seit längerem unter mehreren Entwicklungen, darunter die allgemeine Abschwächung der Weltwirtschaft und der Handelsdisput mit den USA. Letzterer hat sich unlängst jedoch etwas beruhigt. Die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs sind noch nicht absehbar./bgf/eas