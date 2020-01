8:05 | 29.01.2020

Comdirect geht mit gutem Ergebnis in Komplettübernahme durch Commerzbank

QUICKBORN/FRANKFURT (dpa-AFX) – Die vor der Komplettübernahme durch die Commerzbank stehende Online-Bank Comdirect hat 2019 kräftig zugelegt. Im fortgeführten Geschäft zog der Gewinn vor Steuern um gut 38 Prozent auf etwas mehr als 75,5 Millionen Euro an, wie die Bank am Mittwoch in Quickborn und Frankfurt mitteilte. Dabei profitierte die Comdirect von einer weiter steigenden Kundenzahl und der regen Handelsaktivität an den Aktienmärkten. Der Überschuss im Provisionsgeschäft zog um 6,5 Prozent auf fast 220 Millionen Euro an. Und auch der Zinsüberschuss legte um 6 Prozent auf fast 124 Millionen Euro zu – und das trotz des anhaltenden Zinstiefs. Die Bank begründete das vor allem mit dem gestiegenen Kreditvolumen./zb/eas/jha/