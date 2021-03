12:08 | 16.03.2021

Commerzbank-Chefaufseher Vetter tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Commerzbank muss sich nach wenigen Monaten schon wieder einen neuen Aufsichtsratschef suchen. Hans-Jörg Vetter lege sein Mandat im Kontrollgremium aus gesundheitlichen Gründen nieder, teilte das im MDax gelistete Bankhaus überraschend am Dienstag in Frankfurt mit. Bis zur Wahl eines Nachfolgers werde Vetters Stellvertreter Uwe Tschäge den Aufsichtsrat führen. Der frühere LBBW-Chef Vetter war erst im vergangenen Sommer an die Spitze des Gremiums gerückt. Zuvor hatten sein Vorgänger Stefan Schmittmann und der damalige Vorstandschef Martin Zielke überraschend ihre Rücktritte bekanntgegeben. Der neue Vorstandschef Manfred Knof führt die Commerzbank seit 1. Januar./stw/jha/