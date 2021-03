22:17 | 28.03.2021

Commerzbank findet neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Commerzbank hat nach langer Suche einen neuen Aufsichtsratschef gefunden. Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der genossenschaftlichen DZ Bank, Helmut Gottschalk, soll das Gremium künftig führen, wie der MDax-Konzern am Sonntagabend in Frankfurt mitteilte. Zunächst solle Gottschalk auf der Hauptversammlung von den Aktionären als neues Aufsichtsratsmitglied gewählt und anschließend vom Kontrollgremium zum Chef gewählt werden. Mit Blick auf die noch offene, weitere Aufsichtsratsposition werde mit einem zeitnahen Vorschlag gerechnet. Die Hauptversammlung dürfte daher kurzfristig anberaumt werden. Gottschalk soll die Nachfolge von Hans-Jörg Vetter antreten, der sein Amt am 16. März nach nur wenigen Monaten aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Gottschalk gehörte den Angaben zufolge insgesamt 15 Jahre dem Aufsichtsrat der DZ Bank an, den er von 2010 bis 2018 geführt hatte. Offen bleibt vorerst ein weiterer Posten in dem Gremium. So hatte sich vergangenen Mittwoch (24. März) Andreas Schmitz mit sofortiger Wirkung zurückgezogen. Der einstige Vorstandssprecher und Aufsichtsratschef der Bank HSBC Trinkaus & Burkhardt saß erst seit Anfang des Jahres im Aufsichtsrat der Commerzbank. Schmitz war als möglicher Nachfolger von Vetter gehandelt worden. Wegen der offenen Personalien hatte die Bank die eigentlich für den 5. Mai geplante Hauptversammlung verschoben./mis