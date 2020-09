21:36 | 11.09.2020

Corestate Capital beschafft sich mit neuen Aktien fast 75 Millionen Euro

LUXEMBURG (dpa-AFX) – Der Immobilienverwalter Corestate Capital hat sich am Kapitalmarkt frisches Geld beschafft. Im Rahmen einer Privatplatzierung seien knapp 4,2 Millionen neue Aktien zu 17,82 je Aktie an ausgewählte Anleger verkauft worden, teilte der SDax-Konzern am Freitagabend in Luxemburg mit. Das entspricht dem Schlusskurs am Freitag im Xetra-Handel. Den Erlös von rund 74,6 Millionen Euro will der Konzern vorrangig in die Schuldentilgung stecken. Zudem vergrößere die Maßnahme den Freiraum für weiteres deutliches organisches Wachstum, hieß es. Die neuen Aktien – bei denen das Bezugsrecht der Altaktionäre ausgeschlossen war – seien ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt./jha/ag