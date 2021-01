19:25 | 17.01.2021

Corona-Krise brockt Aareal Bank Jahresverlust ein

WIESBADEN (dpa-AFX) – Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank schließt das Jahr 2020 wegen der verschärften Corona-Lockdowns in vielen Ländern überraschend mit roten Zahlen ab. Erwartet werde ein negatives Betriebsergebnis in zweistelliger Millionenhöhe, teilte das im MDax gelistete Geldhaus überraschend am Sonntagabend in Wiesbaden mit. Ursache sei eine erhöhte Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle. Die Bank ist stark in der Finanzierung von Gewerbeimmobilien wie Hotels, Büros und Einkaufszentren engagiert. Erst Mitte November hatte der Vorstand seine Prognose für 2020 gekappt, aber noch einen Betriebsgewinn im mittleren zweistelligen Millionenbereich in Aussicht gestellt. “Wir haken das Pandemie-Jahr 2020 mit einer umfassenden Vorsorgemaßnahme für Covid-19-bedingte Risiken ab”, sagte Finanzvorstand Marc Heß. Für das laufende Jahr erwarte die Aareal Bank ein “deutlich positives Betriebsergebnis”. Bis zum Jahr 2023 soll der Betriebsgewinn auf etwa 300 Millionen Euro steigen./stw/edh