11:05 | 13.03.2020

Corona-Krise lässt VW-Verkäufe weltweit um ein Viertel abstürzen

WOLFSBURG/PEKING (dpa-AFX) – Die Corona-Krise und die schwächere Konjunktur in vielen Ländern haben die Verkäufe des VW -Konzerns nach einem ersten Einbruch im Januar auch im Februar schwer belastet. Wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte, sanken die weltweiten Auslieferungen während des zurückliegenden Monats im Vorjahresvergleich um 24,6 Prozent auf 546 300 Fahrzeuge. Im wichtigsten Einzelmarkt China stürzten sie um fast drei Viertel (74,0 Prozent) auf noch 60 900 Autos ab. Ein zentraler Grund war die hohe Unsicherheit durch die Ausbreitung des Covid-19-Erregers, die auch in manchen anderen Märkten zu einem starken Nachfragerückgang führte. VW erwartet, dass sich die Lage bald wieder etwas stabilisiert./jap/DP/jha/