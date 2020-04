5:50 | 24.04.2020

Corona-Krise: Merkel berät mit Wirtschaft und Gewerkschaften

BERLIN (dpa-AFX) – Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Freitag mit Spitzenverbänden der Wirtschaft und Gewerkschaften die Lage in der Corona-Krise. Eine Videokonferenz ist dem Vernehmen nach für den Vormittag geplant. Dabei soll es zum einen um die bisherigen wirtschaftspolitischen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung gehen – die Koalition hatte erst am Mittwochabend neue Hilfen etwa für Gastronomiebetriebe beschlossen. Zum anderen soll es dem Vernehmen nach um Möglichkeiten und Grenzen weiterer Lockerungen und die Notwendigkeit weiterer flankierender wirtschaftspolitischer Maßnahmen gehen. Viele Unternehmen sind erheblich belastet wegen der Einschränkungen im Kampf gegen das Virus, Aufträge und Umsätze sind eingebrochen./hoe/DP/jha