11:43 | 19.10.2020

Corona lässt Brettspiele weiter boomen – ‘Spiel.digital’ startet

ESSEN (dpa-AFX) – Die deutsche Gesellschaftsspiel-Branche hat in der Corona-Krise bisher deutlich von steigender Nachfrage profitiert. Quer durch alle Segmente seien die Umsätze um 21 Prozent gewachsen, teilte der Branchenverband Spieleverlage am Montag vor der internationalen Spiele-Messe mit, die in diesem Jahr ausschließlich digital stattfinden wird. Nach den jeweils etwa 10-prozentigen Umsatzsteigerungen der vergangenen Jahre sei das ein “sensationeller” Anstieg, sagte Verbandsvorsitzender Hermann Hutter. Spielen als Gemeinschaftserlebnis habe damit einen wichtigen Beitrag in der Krisenzeit geleistet, weil es Menschen Freude bereite, wenn andere Unternehmungen wie etwa ein Urlaub ausfallen müssten. Am Donnerstag startet die internationale Spielemesse als viertägiges reines Digital-Format. Normalerweise um diese Jahreszeit lockt die Besuchermesse bis zu 200 000 Spiele-Begeisterte nach Essen, nun müssen sich die Spielefans mit virtuellen Spieltischen und digitalen Auftritten von mehr als 450 Ausstellern begnügen. Bei der Gestaltung der Plattform ist nach Angaben des veranstaltenden Friedhelm Merz Verlags auf möglichst viele interaktive Elemente gesetzt worden: Spiele können mithilfe von Brettspielsimulatoren getestet werden, Spieleerklärer der Verlage stellen die Neuheiten vor. 17 Themenwelten vom Rollenspiel bis zu Angeboten für kleine Kinder sollen die Bandbreite der Interessen abbilden. Weil die Macher mit Zugriffen aus aller Welt rechnen, gibt es Livestreams in vielen verschiedenen Sprachen. Geöffnet ist der digitale Messeauftritt rund um die Uhr – bei kostenlosem Zugriff. Präsentiert werden etwa 1400 Neuheiten aus 41 Nationen: So seien in diesem Jahr lateinamerikanische Verlage stärker vertreten als je zuvor./fld/DP/jha