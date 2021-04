5:50 | 06.04.2021

Corona-Test-Kontrolle an Grenze – Niederlande sind Hochinzidenzgebiet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) – Unmittelbar nach Ende der Osterfeiertage werden die Niederlande wegen der vielen Corona-Infektionen zum Hochinzidenzgebiet. Damit treten am Dienstag ab Mitternacht Pflichten für Einreisende aus dem Nachbarland in Kraft. Wer über die Grenze nach Nordrhein-Westfalen kommt, muss einen Testnachweis vorzeigen können, der höchstens 48 Stunden alt sein darf. Die Einhaltung der Testpflicht soll durch Bundes- und Landespolizei überprüft werden. Eine Sprecherin der Bundespolizei bestätigte, es seien stichprobenartige Kontrollen an der Grenze geplant. NRW hat im Rheinland und im Münsterland eine 400 Kilometer lange Grenze mit dem Nachbarland. Für die Pendler, die auf dem Weg zu Ausbildung, Studium, Arbeit oder Wohnung regelmäßig die Grenze überqueren, gibt es Ausnahmeregeln. Für Pendler ist ein negativer Test 72 Stunden gültig. Sie sollen den Test nach der Einreise unverzüglich, sogar zum Beispiel nach der Ankunft am Arbeitsplatz, nachholen können./uho/DP/he