18:05 | 05.01.2021

Daimler bessert Programmierfehler in 20 000 AMG-Autos aus

STUTTGART (dpa-AFX) – Daimler bessert wegen eines Programmierfehlers im Zusammenhang mit der Abgasreinigung rund 20 000 Fahrzeuge seiner Tuning-Marke Mercedes-AMG nach. Wegen des Fehlers funktioniert die Regeneration des Ottopartikelfilters nicht so, wie sie sollte, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Dadurch könne das Fahrzeug geringfügig mehr Kraftstoff verbrauchen und mehr Kohlendioxid ausstoßen als vorgesehen und zertifiziert. Der “Business Insider” hatte zuvor darüber berichtet. Betroffen sind laut Daimler vier Baureihen. Die meisten Fahrzeuge seien in der Hand von Kunden, die in Kürze angeschrieben werden sollten, damit der Fehler in der Werkstatt behoben werden könne. Alle übrigen Autos, die zum Beispiel noch bei Händlern stehen, sollen erst nach einer Aktualisierung ausgeliefert werden. Neufahrzeuge aus laufender Produktion seien nicht betroffen./eni/DP/nas