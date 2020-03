14:11 | 23.03.2020

Daimler-Chef Källenius steht zu Dividende – ‘Keine Staatshilfe benötigt’

DÜSSELDORF (dpa-AFX) – Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler bleibt trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie bei seinen Dividendenplänen. “Unser Vorschlag für eine Dividende steht, und es gibt keinen Anlass, zu diesem Zeitpunkt etwas zu ändern”, sagte Daimler-Vorstandschef Ola Källenius dem “Handelsblatt” (Montag). “Wir sind mit einer hohen Liquidität solide ausgestattet. Der Fokus liegt in den kommenden Wochen nun darauf, diese Situation zu managen und Liquidität zu sichern.” Staatshilfen will der Dax -Konzern demnach aktuell nicht in Erwägung ziehen. “Über einen solchen Schritt haben wir nicht diskutiert”, sagte der Schwede der Tageszeitung. “Daimler benötigt derzeit keine Staatshilfe.” Daimler hatte Mitte Februar vorgeschlagen, für das vergangene Jahr eine Dividende von 90 Cent je Aktie zu zahlen – ein Jahr zuvor waren es jedoch noch 3,25 Euro gewesen./men/jha/