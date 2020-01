14:52 | 23.01.2020

DAVOS/Merkel: Klimaschutz kann Überlebensfrage sein

DAVOS (dpa-AFX) – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Bedeutung des Klimaschutzes als Existenzfrage betont. “Die Frage der Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens könnte eine Frage des Überlebens für den ganzen Kontinent sein”, sagte Merkel am Donnerstag in Davos. “Deshalb ist Handlungsdruck da.” Mit den derzeitigen Verpflichtungen der Staaten werde das Ziel nicht erreicht, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Welt müsse gemeinsam handeln, aber jedes Land müsse einen Beitrag leisten. Der Auftrag, unter 1,5 Grad zu bleiben, bedeute “nicht mehr und nicht weniger” für Europa, als dass man bis 2050 “klimaneutral” sein müsse. Das bedeutet, unterm Strich keine Treibhausgase mehr auszustoßen und nicht vermeidbare Emissionen auszugleichen. Das seien “natürlich Transformationen von gigantischem historischem Ausmaß”, sagte Merkel. “Diese Transformation heißt im Grunde, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen.” Man müsse zu neuen Wertschöpfungsformen kommen./bk/DP/stw